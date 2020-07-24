banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Otomotivde yeni istihdam arayışı başladı
Otomotivde yeni istihdam arayışı başladı
Altından yeni rekor
Altından yeni rekor
Fındıkta rekolte tartışması
Fındıkta rekolte tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’da namaza 350 bin kişi katıldı

Halk Günü Buluşmaları, Tuzla ile Erzurum arasında köprü oluşturdu

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI DR. ŞADİ YAZICI TARAFINDAN GELENEKSEL OLARAK DEVAM ETTİRİLEN HALK GÜNÜ BULUŞMALARI TUZLA İLE ERZURUM ARASINDA BİR KÖPRÜ OLUŞTURDU.

İSTANBUL 24.07.2020, 18:22
9
Halk Günü Buluşmaları, Tuzla ile Erzurum arasında köprü oluşturdu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geleneksel olarak devam ettirilen Halk Günü Buluşmaları Tuzla ile Erzurum arasında bir köprü oluşturdu.

Yıllarca yüz yüze kesintisiz sürdürülen ve korona virüs sürecinde sosyal medya üzerinden süren halk günü buluşmaları, bir ilke imza atan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile 1200 kilometre uzaklıktan ve 2000 metrelik rakımdan devam etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın annesinin rahatsızlığı sebebiyle aniden Erzurum’a gitmesi üzerine, geleneksel olarak süregelen halk günü buluşması da İstanbul’un giriş kapısı Tuzla ile Anadolu’nun kapılarından olan Erzurum’u sosyal medyada bir araya getirdi.

Tuzlalı hemşehrileri ile Erzurum’dan bir araya gelen Dr. Şadi Yazıcı, “Annem rahatsız olunca hemen çıkıp geldim. Uçak bulamadım Erzurum’a. Trabzon üzerinden gelmek zorunda kaldım gecenin bir yarısında.” diyerek başladığı sözlerine, “Sağlığınızı koruyun. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sağlık olmayınca hayattan keyifte alamıyorsunuz“ diyerek devam etti.

“Sağlık olmayınca bir iş başarmak da mümkün değil”

“Sağlık olmayınca bir iş başarmak da mümkün değil. Hizmet etmekte mümkün değil, hizmet almak da mümkün değil. Hayattan lezzet alabilmenin bir yolu varsa öncelikle sıhhatli olmak lazım. Muteber bir nesne yok devlet gibi derken, bir nefes sıhhatle hiçbir şeyin kıyaslanamayacak kadar da önemli olduğunu vurgulayan çok güzel ve önemli bir sözdür. Allah sağlıktan ayırmasın. İyi ki varsınız” diyen Dr. Şadi Yazıcı, sağlık vurgusu ile beraber önemli konulara değinerek devam etti.

Modern yaşamın önemli kısımları sağlık ve eğitim

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzlamızda sağlık alanındaki birçok yatırımla gerek birinci basamak, gerek ikinci basamak ve üçüncü basamak hizmetleri Marmara Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen ve Devlet Hastanemizin çok ileri düzeydeki hizmetleriyle en iyi şekilde karşılıyoruz. Sağlık sistemimiz gibi yine modern yaşamın diğer önemli bir kısmı olan eğitim ki, eğitim konusunda Mimar Sinan’daki üçüncü okula da başlıyoruz. Hafriyatı alındı. İnşaAllah okulu da yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

“Kendine yeten bir ilçe Tuzla’yı birlikte oluşturuyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sözlerine, “Diğer önemli konu ulaşım. Marmaray bitti ve metronun bitmesiyle, inşallah bitirilmesini bekliyoruz. Diğer tüm otobüs hatlarıyla beraber İstanbul’a ulaşımı da bağlanmış kendine yeten bir ilçe olarak sıhhatli, sağlıklı bir ilçe ve bu hizmetleri sunabilen bir ilçeyi birlikte oluşturuyoruz” diye devam etti.

Dünya vatandaşlığı

Konuşmasını “İleride size sürprizlerim olacak. Bu konudaki sürprizlerimizi hep birlikte göreceğiz. 2009 yılında size dünya vatandaşlığını vaad etmiştim. Bugün Erzurum’dan halk günü yapıyorum. Bunun çok daha ötesini hep birlikte göreceğiz. Halk gününü Erzurum’dan yapabilen bir Tuzla Belediyesi’nin tüm telekomünikasyon ve informasyon altyapısı güçlü bir belediyecilik hizmeti ile, önümüzdeki günlerde akıllı şehirler ve akıllı kentler konseptinde bir çok hizmeti size sunacağız. Dünya vatandaşı olma yolunda ve 2009 yılında başlayan dünya vatandaşı olma vaadimi en iyi şekilde size sunmaktan onur ve gurur duyacağımı ifade ediyorum. İyi ki varsınız. Size hizmet etme fırsatını veren Rabbime hamd ediyorum. Tekrar hepinize öncelikle sıhhat ve hayırlı ömürler diliyorum. İyi ki varsınız” sözleriyle tamamlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı bir ilke daha imza atmış oldu.

Tuzla Belediyesi halk günü buluşmaları her Perşembe, kendi günü ve saatinde Tuzlalılar ile Tuzla Belediye Başkanını bir araya getirmeye devam edecek.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 24 Temmuz 2020
İmsak 03:57
Güneş 05:46
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:36
Yatsı 22:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25