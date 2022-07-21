Hafriyat kamyonu şoförleri, özel sektörden fiyat düzeltmesi istiyor

Sutangazi’deki döküm sahasının önünde toplanan Avrupa Yakası Nakliyeciler Derneği üyesi kamyon şoförleri, istekleri karşılanana kadar grev yapacaklarını açıkladı. Yolu kapatmak isteyen şoförlere polis izin vermedi. Grup yapılan açıklamanın ardından iş bırakma eylemi yaptı.

İstanbul’da artan maliyetler nedeni ile iş verenlerinden zam isteyen hafriyat kamyonu şoförleri eylem yaptı. Yolu kapatarak döküm sahasının girişini kapatmak isteyen şoförlere polis ekipleri izin vermedi. Grup yapılan açıklama ile taleplerini söyledikten sonra iş bırakma eylemi yaptı.

“Yaşam hakkımız elimizden alındı, derdimiz devlet ile değil”

Daha sonra basın açıklaması yapan İstanbul Avrupa Yakası Nakliyeciler Derneği Başkanı Yüksel Döner, ’’Nakliye camiası şu anda çok sıkıntılı günler geçiriyor. Grev sebebimiz kesinlikle devletle alakalı değildir. Özel sektörden isteğimiz, fiyat düzeltmesidir. Bizim yok olmamız demek, İstanbul’un yok olması demektir. Nakliyeciler şu an çok itibarsız, bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi de nakliyecilerin itibarlarının geri verilmesi. Biz bıktık, biz usandık, bizim yaşam haklarımız elimizden alınıyor. Biz de çoluk çocuğumuzu en güzel üniversitelerde okutmak istiyoruz’’ diye konuştu.

“İBB zabıtası kaçak döküme önlem alsın”

Yüksel Döner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de istekleri olduğunu aktararak, dışarıdan gelen araçlara çalışma izni ve ruhsatı verilmemesini istedi. Ayrıca, döküm alanlarında İBB’den lokanta, lavabo ve tamirci bulundurulmasını talep ettiklerini bulunduğunu anlatan Döner, sözlerine şöyle devam etti: ’’Sesimizi duyurana kadar grevimiz devam edecek. Grev yapmamızın temel sebebi şu anda ücretlerin yetersizliği. Güzergah belgeleri ile alakalı bizim sıkıntılarımız var. Döküm yollarının yapılmasını istiyoruz.

Döküm sahalarına gerekli tesislerin yapılmasını istiyoruz. İBB Zabıtalarının kaçak döküme karşı önlem alınmasını istiyoruz.’’ Taşımacılık maliyetlerinin her geçen gün artmasından yakınan Döner, işverenlerden en az yüzde 35 zam istediklerini söyledi.