Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Bağcılar’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, Bağcılar-Halkalı Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 34 YL 5413 plakalı İlker C. idaresindeki hafriyat kamyonu, karşıdan karşıya geçmek isteyen Cuma Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Demir için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Ekiplerin kontrol ettiği Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerini güvenlik çemberine alırken, cadde üzerinde trafik kontrollü sağladı. Demir’in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kazayı gören vatandaşlardan Cahit Çetin, “Kamyon durmuştu. Adam kamyonun önüne geçti. Büyük ihtimalle kör noktaydı, kamyoncu yeşil yandığı esnada vatandaşı fark etmediği için çarptı üzerinden geçti” dedi.