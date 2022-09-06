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Gurme lezzetler ziyaretçilerle buluşuyor
Food For You etkinliğiyle gurme lezzetler ziyaretçilerle buluşacak.
İSTANBUL 06.09.2022, 14:03
Food For You etkinliğiyle gurme lezzetler ziyaretçilerle buluşacak.
Akmerkez; 9-10-11 Eylül tarihlerinde “Food For You” etkinliğini düzenleyecek. Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında markaların ürünlerini keşfedebilecek, tadabilecek ve atölyelere katılabilecek. Yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Diyetisyen Özge Uğur katılımcılarla birlikte pişmeyen havuçlu kek, muzlu puding, detox dondurması, yüksek proteinli cookie bowl, pişmeyen çikokuki ve karabuğdaylı incirli cup yaparken; Çikolatalı Çilek atölyeleri de misafirlere lezzetli deneyimler kazandıracak. Ayrıca form doldurarak kaydını yaptıran herkes etkinliğe özel sürpriz indirimlerden yararlanma fırsatı bulacak.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurb
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