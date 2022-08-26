Gülşen’in tutuklanma kararına avukatı itiraz etti

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderilmişti. Mahkemenin kararına Gülşen’in avukatı verilen karara itiraz etti.

Şarkıcı Gülşen İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmişti. Savcıya verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gelerek karara itiraz etti.