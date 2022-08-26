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Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti
Şarkıcı Gülşen’i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.
İSTANBUL 26.08.2022, 13:18 26.08.2022, 13:37
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, dün Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştü.
Bugün Gülşen’i eşi Ozan Çolakoğlu ziyaretti. Avukatıyla beraber gelen Çolakoğlu içeride yaklaşık 2 saat kaldı.
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