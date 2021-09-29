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Gönül Elleri Çarşısı’ndan Kastamonu Bozkurt’ta bulunan anaokuluna kırtasiye desteği

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçelerin başında gelen Bozkurt’ta yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Bozkurt ilçesinde bulunan Duygu Çelikel Anaokulu’na kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

İSTANBUL 29.09.2021, 13:36
Gönül Elleri Çarşısı’ndan Kastamonu Bozkurt’ta bulunan anaokuluna kırtasiye desteği

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçelerin başında gelen Bozkurt’ta yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Bozkurt ilçesinde bulunan Duygu Çelikel Anaokulu’na kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Batı Karadeniz bölgesinde geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinden etkilenen ilçelerin başında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi geliyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, selden etkilenen ve Fatih İlkokulu’nun yanında bulunan binada faaliyet gösteren Duygu Çelikel Anaokulu’na kırtasiye malzemesi yolladı. Tuzlalı yardımseverlerin bağışları ile Anaokulu’na defter, müzik defteri, yüz boyama seti, oyuncak, hikaye kitabı, hijyen malzemesi, kalem gibi kırtasiye malzemeleri, Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri tarafından anaokuluna teslim edildi. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın yakinen takip ettiği yardım çalışmaları kapsamında ilçede bulunan aileler de ziyaret edilerek çocuklara oyuncak, ailelere de gıda kolisi bırakıldı.

Sel felaketinden etkilenen Bozkurt Anaokulu’na, sel felaketinde hayatını kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personeli Duygu Çelikel’in ismi verilmişti.

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