Gönül Elleri Çarşısı’ndan kadın mahkumlara Anneler Günü hediyesi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumlara Anneler Günü sürprizi yaptı. Kadın mahkumlar ziyaret edilerek hediyeler verilirken, anneleriyle birlikte kalan çocukların da kıyafet ve bakım ihtiyaçları karşılandı.

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkum olan kadınlara ve onların çocuklarına ‘Anneler Günü’ sürprizi yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Tülay Kalav ve Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Tuğba Muslu, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumlara kıyafet, kişisel bakım ürünleri hediye etti. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içinde bulunan Adalet Anaokulundaki çocuklara da bayramlık, oyuncak ve ayakkabı hediye etti. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Gönül Elleri Çarşısı heyetine, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, Cezaevi Müdürü Nedim Elbistan, Adalet Anaokulu Müdürü Sinan Cem Taşkın ve Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı eşlik etti.

“Her şey annelerimiz ve çocuklarımız için”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan kadın mahkumları ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi Anneler Günü’ne getirerek, hem iyi hissetmelerini hem de mutlu olmalarını istedik. İnfaz Kurumu’nda anneleri ile birlikte kalmak zorunda kalan çocuklarımızın da ihtiyaçlarını temin ettik. Hediyeler verdik. Bir nebze de olsa onlara güzel bir gün yaşatmak istedik. Bize bu imkanı sunan başta Cumhuriyet Başsavcımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.