Gönül Elleri Çarşısı ve Wefa Yardım Organizasyonu işbirliği ile 130 çocuğa şenlik düzenlendi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu işbirliği ile 130 çocuğa ve ailelerine Çocuk Şenliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar, kukla, illüzyon, müzik etkinlikleri ile keyifli bir gün yaşadılar. Ayrıca çocuklara bağışçıların destekleri ile kışlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile birlikte ihtiyaç sahibi çocuklar için özel bir program düzenledi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından takibi yapılan 130 çocuk için ‘3’üncü Çocuk Şenliği’ gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllerinden Dr. Fatma Yazıcı, Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın katıldı. Düzenlenen şenlikte çocuklar ve aileleri kukla gösterileri, illüzyon gösterileri, müzik ve akrobat gösterileri ile unutulmaz bir gün yaşadılar. Ayrıca bağışçıların destekleri ile çocuklara kışlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi. Çocukların mutlulukları kameralara saniye saniye yansıdı.

“Çocuklarımız için 365 gün 24 saat birlikte olmaya çalışıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bir çocuk festivali düzenlenmesi ve birincisinin Tanzanya, ikincisinin Burkina Faso, üçüncünün de Tuzla’da olması bize ayrı bir gurur verdi. Çocuklarımız için çalışmalarımız farklı noktalarda oluyor bizim için. Göstermiş olduğunuz ilgi ve Avrupa’daki bağışçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu işbirliğini devam ettireceğiz. Biz de zaten çocuklarımız ile 365 gün 24 saat birlikte olmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile Gönül Elleri Çarşımızın gönüllü kadınları ile beraber her zaman bütün dezavantajlı kesimler dahil olmak üzere çocuklarımızla birlikte oluyorlar. Hem ülkemizde hem de coğrafyamızda bu emeği ortaya koyup güzel işler başaran sivil toplum kuruluşlarına, yöneticilerine, emeği geçen herkese, bağışçılara şahsım, ülkem ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Wefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın ise,” Daha önce Tanzanya ve Burkina Faso’da yaptığımız Çocuk Şenliklerimizin üçüncüsünü Tuzla’da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün burada çocuklarımız ile ilgileneceğiz. Onlara Avrupa’daki bağışçılarımızın hediyelerini takdim edeceğiz” dedi.