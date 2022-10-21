GMİS Genel Başkanı Yeşil, yaralı madencilerin ailelerini ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra maden kazasından yaralı kurtulan ve İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, tedavileri süren maden işçilerinin ailelerini ziyaret etti.

Genel Başkan Yeşil, ziyarette tedavileri süren maden işçilerinin son durumları ile ilgili bilgi aldı ve acil şifalar dileğinde bulundu. Tedavi gören maden işçilerinin aileleriyle görüşen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 6 madencinin tedavisinin Çam ve Sakura Hastanesi’nde sürdüğünü ve yakından takip ettikleri sağlık durumlarının her geçen gün daha iyiye gittiği bilgisini aldığını belirterek, “Maden işçisi arkadaşlarımızın tedavileri sürüyor. Madenci arkadaşlarımızın ve ailelerinin yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık durumlarının iyiye gittiği bilgisini aldığımız madenci kardeşlerimizin şifa ile taburcu edilmelerini bekliyoruz” dedi.