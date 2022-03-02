"Geziyorum-Yazıyorum" projesinin ilk fotoğrafları görücüye çıktı

Ümraniye Belediyesi "Geziyorum-Yazıyorum" projesi kapsamında Ümraniyeli gençlere, tarih ve kültür şuuru kazandırmak için geziler düzenliyor. Gezilerin ilk durağı Osmanlı Devletine başkentlik yapan Edirne oldu.

Gençlere kültür, sanat, eğitim, spor ve daha birçok sosyal alanda destek olan Ümraniye Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir projeyi daha hayata geçirerek gençleri tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkardı. Bu kapsamda "Geziyorum-Yazıyorum" projesi ile gençler 12 Şubat Cumartesi günü Edirne’ye ilk seyahatlerini gerçekleştirdi. Gezi kapsamında, Selimiye Camii başta olmak üzere, Sultan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve dönemin en önemli sağlık kurumu olan Beyazıt Külliyesi, Tarihi Tren Garı, Lozan Anıtı, Meriç Nehri ve Mecidiye Köprüsü ziyaret edildi.

Gençler, gezi boyunca gördükleri tarihi mekânların fotoğrafını da çekerek notlar aldı. Bu proje dâhilinde Ümraniye Belediyesi gençlerin gezide çektiği fotoğraflardan bir yarışma düzenleyerek dereceye girenleri Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde sergileyecek.

Kültür sanat kapsamında Gezilerin ilk durağı olan Edirne’de çekilen fotoğrafların ilk yarışması gerçekleştirildi. Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Edirne’nin tarih kokulu karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisinde birinci seçilen fotoğraf açıklandı.

Proje kapsamında gerçekleşecek geziler sonunda gençlerin gezi notları ve çektikleri fotoğraflardan oluşan 400 genç 4 şehir kitabı çıkacak.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; Sevgili gençler, geçtiğimiz günlerde “Geziyorum-Yazıyorum” projesiyle sizleri Edirne’ye uğurlamıştık. Gittiniz, gezdiniz, gördünüz ve çektiniz ve tarihi değerlerimizi yerinde görme fırsatı yakaladınız. Gezide tüm fotoğrafçılık maharetinizi sergilemişsiniz. Çok güzel fotoğraflar çekmişsiniz. Hepinizi kutluyorum. Yapacağınız bu kültürel ve tarihi gezilerde çektiğiniz fotoğrafların yanında notlar da alıyorsunuz. Gezi sonunda inşallah bunları da bir araya getirerek bir gezi kitabı hazırlanacak olması da çok önemli. Ben tekrar sizleri bu maharetlerinizden ötürü kutluyorum. Gezmeye görmeye okumaya devam.