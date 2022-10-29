GESKON ve SANKON’dan Cumhuriyet mesajı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ile Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, yayınladıkları mesajla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Yönetmen Murat Uygur ile Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, kurumları adına yaptıkları yazılı açıklamayla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. GESKON yönetim kurulu adına açıklama yapan Murat Uygur, "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını en samimi duygularımızla kutluyoruz. Cumhuriyetimizi ilan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil ise "Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz. Cumhuriyetimizi ilan eden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve yakın çalışma arkadaşlarını daima rahmetle anıyoruz" dedi.