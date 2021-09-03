GESKON, sportif faaliyetlere hız verecek

Gençlik ve Spor Konfederasyonu, yeni dönemde sportif faaliyetlere hız verileceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Şimşek, yaptığı açıklamada, GESKON olarak yeni dönem için hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Güzel bir yaz dönemi geçirdik. 2021 yılının başından bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Neler yaptığımızı gözden geçirdik. Yaz döneminde yeni çalışmalar hazırladık" dedi.

Tüm sportif faaliyetlere hız vereceklerini söyleyen Şimşek, "Yeni olimpiyat şampiyonlarının çıkması için, tüm spor alanlarında başarılarımızın artması için projeler hazırladık. İl teşkilatlarımız ile birlikte projelerimizi hayata geçireceğiz. Bizim için tüm spor dalları önemlidir. Gençlik ve gençliğin spora yönelmesi için, yeni başarılar için kurumlar ile ortak çalışacağız" diye konuştu.