Gençlik merkezinde 167 öğrenci daha üniversite hayaline kavuştu
2020 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI´NA (YKS) GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ´NDE HAZIRLANAN 167 ÖĞRENCİ, HEDEFLEDİKLERİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI. GENÇLİK MERKEZİ, BU YIL YÜZDE 84 BAŞARI ORANI ELDE ETTİ.
2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi´nde hazırlanan 167 öğrenci, hedefledikleri üniversiteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadı. Gençlik Merkezi, bu yıl yüzde 84 başarı oranı elde etti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi, üniversiteye hazırlık kurslarında başarı oranını her yıl artırmaya devam ediyor. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi´nde aldıkları eğitimlerle hazırlanan 167 öğrenci daha üniversite hayaline kavuştu. Gençlik Merkezi, bu yıl yüzde 84 başarı oranı elde etti. Öğrencilerin yerleştikleri bölümler arasında tıp, hukuk, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, ilahiyat, sağlık ve eğitim fakülteleri gibi bölümler bulunuyor.
Gençlik Merkezi’nde verilen hazırlık derslerinin yanı sıra tercih rehberliği de başarı oranında etkili oldu. Tercih döneminde, branş ve rehberlik öğretmenlerinden oluşan komisyon, öğrenci ve aileleriyle seanslar halinde görüşerek doğru tercih için çalışmalar yaptı. Sonuçlar, öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerle bire bir değerlendirilerek analiz edildi. Ardından öğrenciler için en doğru tercih listeleri oluşturularak üniversite hedeflerine ulaşılması sağlandı.
Öğrenciler sosyal yönden de destekleniyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi’nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler, her yıl haftalık ders programları doğrultusunda branş öğretmenlerinden eğitimler alıyor. Bu eğitimler, uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenirken; deneme sınavları ile de öğrencilere kendilerini ölçme imkanı sunuluyor. Yoğun eğitim temposunun yanı sıra öğrenciler sosyal kulüp faaliyetleri, spor ve gezi etkinlikleriyle de kişisel gelişim alanında da destekleniyor.
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