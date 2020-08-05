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Gençlere ücretsiz üniversite tercih hizmeti
BAĞCILAR BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA BAŞARILI OLAN GENÇLERE ÜNİVERSİTE TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİYOR.
İSTANBUL 05.08.2020, 16:45
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Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.
Tercih Danışmanlık Uzmanı olan eğitmenler, sınavda başarılı olan gençlere aldıkları eşit ağırlık, sayısal ve sözel puanlarına göre hangi bölümleri tercih etmeleri gerektiği konusunda bilgi veriyor.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Başarılı çalışmalarının sonucunda onların hayatının geri kalanına yön verecek aşamada, yetenekleri ve hayalleri doğrultusunda doğru adım atabilmelerine yardımcı oluyoruz” dedi. Tercihler 6 Ağustos tarihinde başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek.
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