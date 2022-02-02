Gençler projelerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’nde geliştiriyor

Tuzla Belediyesi, KOSGEB işbirliğinde bir Teknoloji Merkezini (TEKMER) hayata geçirdi. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Merkezi içerisinde açılış için gün sayan Teknoloji Merkezi (TEKMER) ilk öğrencilerini ağırladı. Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından düzenlenen ve 48 saat süren “Global Game Jam” etkinliği Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi, KOSGEB işbirliğinde Teknoloji Merkezini (TEKMER) kurdu. Açılışına sayılı günler kala Teknoloji Merkezi ilk misafirlerini ağırlayarak özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından düzenlenen ve 48 saat süren “Global Game Jam” etkinliği Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe oyun geliştirmeye meraklı, yazılım, tasarım, sanat, hikâye anlatıcılığı, müzik gibi alanlardaki yeteneklerini bir esere dönüştürmeye istekli herkes davet edildi. Etkinliğe katılan tüm öğrencilerin temel ihtiyaçları Tuzla Belediyesi tarafından karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Teknoloji Merkezi’nde fikri olan öğrencilerin, risk sermayesi olan yatırımcı ile buluşturulması hedefleniyor.

“Burası bizim için ilham verici oldu”

Galatasaray Üniversitesi IEEE Kulübü Sadık Efe Sarıtunalı,” Bugün burada bir Game Jam düzenledik. Bunu düzenlemek için iki aydır çabalıyorduk. Şu anda Tuzla Belediyesi bizlere sahip çıktı. Bu alanı bizlere verdiler. Hatta bu alan daha hazır değilmiş, bizler için hızlandırdılar. Masaları sabitlediler. Şelale Park çok güzel bir alan. Doğanın içinde olması bizim için ilham verici oldu. Bizim amacımız, takımlarımızın oyunlar üretmesi. Biz de bunu organize ettik. Burası çok ilham verici oldu bizim için” dedi.

“Etkinliği düzenlememiz için sağlam bir internet alt yapısına ihtiyacımız vardı”

Programa katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Dora Şayan,” Bugün Game Jam için burada bulunuyoruz. Buradaki amacımız, oyun tasarımı, yazılım ve müzik alanları ile uğraşan insanları bir araya getirip hep birlikte hem eğlenerek hem de bildiğimiz bilgileri birbirimize aktararak güzel bir proje çıkarmaktı. Bu alanda Tuzla Belediyesi’nden sponsorluk amaçlı destek istedik. Çünkü bu etkinliğin gerçekleşmesi için sağlam bir internet alt yapısına ihtiyacımız vardı. Bunun dışında 48 saatlik etkinliğin gerçekleşmesi için uygun bir mekan lazımdı. Tuzla Belediyesi de sağ olsun bizlere destek verdi” dedi.