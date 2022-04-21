Gençler istedi, kota 15GB’a çıktı

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kemal Tahir Kütüphanesi’nde ders çalışan gençlere sürpriz ziyaret yaptı. Ziyarette, gençlerin isteği üzerine oylama yapan Başkan Ahmet Cin, ücretsiz interneti 15 GB’a çıkardı.

İftar sonrası gerçekleşen sürpriz ziyarette gençlerle çay içerek sohbet eden Belediye Başkanı Ahmet Cin talepleri dinledi, soruları cevapladı, gençlere yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda gençlerle özçekim (selfie) yaptı.

Gençler oylama yaptı internet 15 GB’a çıktı

Belediye Başkanı Ahmet Cin, gençlerle uzun süre sohbet etti. Bir gencin kütüphanelerdeki 10 GB kotalı interneti yetersiz bulması üzerine Başkan Ahmet Cin, oylama yaptı. Yapılan oylama sonrası Kemal Tahir Kütüphanesi dahil olmak üzere tüm kütüphanelerdeki günlük ücretsiz internet 10 GB’tan 15 GB’a çıkarıldı.