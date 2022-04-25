Gençler fetih hayallerini yazacak

Esenler Belediyesi, İstanbul’u fethiyle bir çağ kapatıp bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed Han’ın 541. vefat yıl dönümünde bir kez daha “Fatih’in Günlüğü Günlük Yarışması” düzenliyor. Yarışmada Esenlerli gençler, “Fatih’in Günlüğü” kitabını okuduktan sonra yeni fetihlerin hayalleri ile bezenmiş kendi günlüklerini kaleme alacak.

Esenler Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin en şanlı padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmed Han’ın 541. vefat yıl dönümünde Esenler’de ikamet eden ortaokul öğrencileri için anlamlı bir yarışma düzenliyor. Yarışmaya katılan gençler, İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan “Fatih’in Günlüğü” kitabını okuyacaklar ve defter şeklinde düzenlenmiş olan “Benim Günlüğüm”e kendi günlüklerini yazacaklar. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen ortaokul öğrencileri, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nden günlüklerini alabilecek.

Ödül töreni 29 Mayıs’ta

Yarışmanın ödül töreni, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs 2022’de yapılacak. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet bilgisayar, üçüncüye scooter, dördüncüye kulaklık ve beşinciye de kitap seti armağan edilecek. Ayrıca yarışmaya katılan herkes sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Son teslim tarihi 13 Mayıs olurken ödül töreni 29 Mayıs’ta gerçekleşecek.