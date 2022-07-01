Genç modacı başarıdan başarıya koşuyor

Altın Melek Ödülleri dün akşam gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. ‘’Yılın En İyi Moda Tasarımcısı’’ dalında ödül genç modacı Serena Torosoğlu’nun oldu. Ödülünü alan yetenekli genç modacı, "Bu ilk ödülüm, devamının da geleceğine inanıyorum’’ dedi.

Altın Melek Ödülleri dün akşam Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Defile gösterisiyle başlayan geceye birbirinden ünlü isimler katıldı. Gecede, Ünlü Oyuncu Wilma Elles’in Cannes Film Festivali’nde kıyafetini giyindiği genç modacı Valens By Serena sahibi Serena Torosoğlu, "Yılın En İyi Modacısı’’ ödülüne layık görüldü.

“Cannes Film Festivalinde Wilma Elles’in üzerinde kendi yaptığım kıyafeti görünce çok mutlu oldum”

“Yılın En İyi Modacısı Ödülünü” alan Serena Torosoğlu, ‘’Çok heyecanlıyım, çok çalışıyorum, bu geceye dört elbiseyle katıldık. Hepsine de sabahlayarak devam ettim. En sonunda da güzel bir sonuca vardık. Bu ödülü almak için çok çalıştım. Sonuca da vardığımı düşünüyorum. Ödül törenlerine elimden geldiğince seçici davranarak katılmaya çalışıyorum. Bu ortamda da bulunmayı seviyorum. Cannes Film Festivalinde Wilma Elles’in üzerinde kendi yaptığım kıyafeti görünce çok mutlu oldum. Çünkü giymeme ihtimali vardı. Yedi tane farklı tasarımcıdan elbiseler götürülmüştü. Benim elbisemi seçip giyindi. Bu da tabi beni çok gururlandırdı. Önceki çalışmamı annemin çeyizinden yola çıkarak yapmıştım, bir sonrakinde daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum” dedi.

“Bu podyumda ben de varım”

Ödülünü alan Torosoğlu konuşmasının devamında , “Bu özel gecede bu güzel ödülü bana layık gören herkese teşekkür ederim. Artık ‘’Bu podyumda ben de varım’’ diyorum. Ben merdivenleri yavaş yavaş çıkmayı çok seviyorum. Ailemden böyle gördüm, böyle devam etmek istiyorum. Yakın zamanda Wilma Elles Cannes Film Festivalinde elbisemi giyindi. Kendisine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bu ilk ödülüm, devamının da geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.