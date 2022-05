Genç ihracatçılara TurkishExporter’dan tam destek

TurkishExporter, ‘Altın Konteyner İhracat Ödülleri’ne destek verdi. TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, “İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin ihracat hacmini artırmak, gençleri ihracata yönelterek ihracat kültürü oluşturmak gibi hedeflerle Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen ’Altın Konteyner İhracat Ödülleri’ne TurkishExporter sponsor oldu. Ödül töreni, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Tİcaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Genç MÜSİAD İhracatı Geliştirme Komisyon Başkanı İbrahim Çevikoğlu ve MÜSİAD ile Genç MÜSİAD’ın üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelini geliştirmek için her yıl böyle organizasyonlara destekte bulunan TurkishExporter’a katkılarından dolayı bir de ödül verildi. Ödülü firmayı temsilen Onur Can Cengiz aldı. TurkishExporter her yıl Türk ihracatçıların ürünlerini dünyanın her yerinden müşterilere sunuyor.

“Hep birlikte büyüyeceğiz”

TurkishExporter Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, ihracatı artırma amaçlı düzenlenen bu tarz organizasyonların her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de ihracat kültürünün artmasının, yeni neslin ihracata teşvik edilmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Ali Gazel, "Türkiye, lojistik konumuyla özellikle pandemi sonrasında önemli bir tedarik merkezi olduğunu kanıtladı. Şimdi, Türkiye’nin önündeki en büyük fırsatlardan biri ihracat. İhracatla Türkiye ekonomisi başka noktalara gelebilir, sınıf atlayabilir. Biz de her zaman olduğu gibi, birlikte çalıştığımız ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte büyüyeceğiz” diye konuştu.