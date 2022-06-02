Genç girişimciler projelerini Başakşehir’de görücüye çıkardı

Başakşehir Belediyesi’nin girişimci ve yatırımcıları bir araya getirdiği Girişimci Günü’nün 14’üncüsü, akıllı ve çevreci yeni hizmet binasında gerçekleştirildi. “Yeni Doğan Bebek DNA Testi” projesinin birinci olduğu etkinlikte genç girişimlere hitap eden Başkan Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’de yenilikçi fikirlere ve gençlerimize yeni ufuklar açıyoruz” dedi.

Teknolojinin şehri Başakşehir, yenilikçi fikirleri hayata geçiren girişimciler ve yatırımcıları bir araya getirmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab, bilişim teknolojileri ve tasarım tabanlı inovasyon ile girişimciliğin yaygınlaşması ve yeni iş oluşumlarına ortam sağlıyor. Bu kapsamda hayatı kolaylaştıracak yenilikçi projelerin yarıştığı Başakşehir Living Lab Girişimci Günü’nün 14’üncüsü Başakşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

“Dijital yolculuğumuz hız kaybetmeden sürüyor”

Ekonomiye katma değer sağlayacak projelerin yarıştığı girişimcilik gününü iki yıl aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Girişimcilerimizi akıllı ve çevreci yeni hizmet binamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bundan öncekilerde olduğu gibi, yine birbirinden yenilikçi, birbirinden harika fikirler başvurdu geleneksel hale gelen etkinliğimize. Bugün, 95 proje arasından finale kalan 22 genç girişimcimiz sunumlarını yaptı. Türkiye’nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab’le başlayan dijitalleşme çağı yolculuğumuz da hız kaybetmeden sürüyor. Verdiğimiz eğitimler ve düzenlediğimiz etkinlikler ile yenilikçi fikirlere, gençlerimize yeni ufuklar açıyoruz” diye konuştu.

“Yüzden fazla proje ticari ürüne dönüştü”

Başkan Kartoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yenilikçi fikirlerin katma değeri yüksek ticari ürünlere dönüşmesi için tüm imkânlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. ‘Bunları neden yapıyorsunuz, bu kadar çabaya değiyor mu?’ diye düşünenler olabilir. Evet, tüm çabamıza değiyor. Çünkü biz teknolojinin şehriyiz Hatta şunu da ifade etmek, altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bu bizim için milli bir görev, milli bir sorumluluk Bugüne kadar Girişimci Günü’ne n 861 proje başvurusu yapıldı, yüzden fazlası ticari ürüne dönüştü. Bugün, bu sayının daha da artacağına inanıyorum.”

Günün kazananı “Yeni Doğan Bebek DNA Testi” projesi oldu

22 projenin sunumunun yapıldığı etkinlikte “Yeni Doğan Bebek DNA Testi” projesi ile İbrahim Kurt birinci olurken, Can Zenginel’in organik atıkları kompost, organik gübre, biyogaz ve sıvı gübreye dönüştüren “Plantric” projesi ikinciliğe hak kazandı. Tek tekerlekli akıllı ulaşım aracı “Cyboard” projesi ile Orçun Emre Bakırcıoğlu ise üçüncü oldu.