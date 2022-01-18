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“Gelin Tanış Olalım” Esenyurt’ta sahnelendi

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde söyleşiler, tiyatrolar ve atölyelerle devam ediyor. Festivalde, “Gelin Tanış Olalım” adlı tiyatro oyunuyla sahne alan ünlü oyuncu Fırat Tanış, izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

İSTANBUL 18.01.2022, 16:59
“Gelin Tanış Olalım” Esenyurt’ta sahnelendi

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde söyleşiler, tiyatrolar ve atölyelerle devam ediyor. Festivalde, “Gelin Tanış Olalım” adlı tiyatro oyunuyla sahne alan ünlü oyuncu Fırat Tanış, izleyici tarafından ayakta alkışlandı.

Esenyurt Belediyesi’nin 15-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali 4. gününde. Festival tiyatro, söyleşi, atölyeler ve müzikaller ile devam ediyor. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin 3. gününde de yazarlar kitap fuarında okurlarıyla buluştu. Birçok sanatseverin ilgiyle takip ettiği festivalde Esenyurtlu çocuklar da Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri ile hem eğlendi hem de öğrendi.

"Sanat iyileştirir, güzelleştirir ve farkındalığa sebep olur"

Düşle Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’nde görevli Seramik Öğretmeni Seda Akmeşe, 16 yıldır öğretmenlik yaptığını ve ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştığını ifade etti. Akmeşe, “Esenyurt gelişmekte. Bu kentte bu festivalin olması bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Sanat iyileştirir, güzelleştirir ve farkındalığa sebep olur. Bu çorbada benim de tuzumun bulunması onur ve gurur veriyor” şeklinde konuştu.

“Çok gururluyuz”

Kitap fuarına katılarak okurlarıyla buluşan Yazar Gürsel Yılmaz, kapsamlı bir kültür ve sanat etkinliği yapılmasından dolayı mutlu olduğunu aktardı. Yılmaz: “Esenyurt bana göre Türkiye’deki mozaikliğini, küçük Türkiye örneğini göstermeye başladı. Esenyurt’ta çok çeşitli mozaik insanlar vardır. İlçemizde kültür sanat etkinlikleri eksikti, o da tamamlandı. Çok gururluyuz. Her sene devamını ve değişik aktivelerle kültüre ağırlık verilmesini arzu ediyoruz. Festivale ve kitaplara olan ilgiyi “Gerçekten bu kadar beklemiyordum” diyerek şaşırdığını söyleyen Yazar Sevgi Sarıtaç Yılmaz ise “Esenyurt’un arka planda kalan kültürü bu değişimle ön plana çıkmıştır” diye konuştu.

“Gelin Tanış Olalım” Esenyurt’ta sahnelendi

Birçok ünlü oyuncu, sanatçı, gazeteci ve yazarı ilçede buluşturan Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali, ünlü oyuncu Fırat Tanış’ı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nin sahnesinde ağırladı. Pir Sultan Abdal’dan Yunus Emre’ye; Nesimi’den, İbrahim Hakkı’dan Aşık Veysel’e türkülerle, şiirlerle Fırat Tanış’ın oyunculuğu “Gelin Tanış Olalım” izleyenlerini hayran bıraktı. Gösterinin ardından sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Tanış’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Oyunculuğu ile ayakta alkış alan Fırat Tanış, Esenyurt’ta Gelin Tanış Olalım’ın ilk defa sahnelediğini belirterek şöyle konuştu: “Çok keyifliydi, müthiş bir katılım vardı. Hoş, keyif aldığımız bir gece oldu. Katılanlara, davet edenlere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali bu akşam yine Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde Sunucu ve Yazar Metin Uca’nın “Bunu Mu Demek İstedim?” adlı tiyatrosuyla devam edecek. Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali, 5. gününde de Ercan Kesal, Ferhat Göçer ve Nurettin Rençber’in olduğu birçok ünlü ismi ağırlayacak. Sanat ve edebiyatseverleri bir araya getiren festivalin 5. gün programı şöyle: Saat: 13.00, Zeynep Alpaslan / imza günü, Yayınevi stant

Saat: 15.00

Sadettin Turhan / imza günü

Yayınevi stant

Saat: 15.00

İsmet Acı / imza günü

Yayınevi stant

Saat: 16.00

Ahmet Telli / imza günü

Yayınevi stant

Saat: 16.00

Ercan Kesal

Söyleşi ve imza günü

Eski belediye meclis salonu

Saat: 17.00

Pınar Yılmaz / imza günü

Yayınevi stant

Saat: 18.00

Murat Ağırel

Söyleşi ve imza günü

Eski belediye meclis salonu

Saat: 19.30

Aldırma Gönül

(sabahattin ali şiirleri)

Ferhat Göçer

Müzikal tiyatro

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi

Ücretsiz / biletli

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