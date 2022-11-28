Geleceğin ustaları ödüllerini aldı

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım’ yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yapıldı. Geleneksel sanat meraklılarının buluştuğu törende, yarışmanın kazananları da ödüllerine kavuştu.

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve içerisinde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini ve kalem işi gibi 5 önemli el sanatı eserlerinin bulunduğu Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreniyle birlikte, yarışmada dereceye giren eserler de sergilenmeye başlandı. Bu sene alanlarında düzenlenen yarışmanın ödül kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserlerinden oluşan sergi açılışıyla başlayan ödül törenine Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.

Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, “Benim, bu sanatlara, özellikle Türk-İslam sanatlarına, geleneksel sanatlara gönül verene ayrı bir hayranlığım var. Bu çalışmalar karşısında gerçekten tüylerim diken diken oldu” dedi.

“Geleneksel sanatlarımızı bu gibi organizasyonlarla yaşatıyoruz”

Ödül töreninden önce bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sanat ancak, malûm-u âliniz, yaşarsa sanat olur. Değilse, bir müzelik unsur olur. Bu yarışmanın buradaki, sadece burada değil aslında, bütün geleneksel sanatlarımız için sadece bunların geçmişe ait bir unsur olmadığını, hâlen yaşayan, binlerce insanın gönül verdiğini, emek verdiğini, göz nuru döktüğünü ortaya koyması bakımından da bana sorarsanız çok anlamlı. Bana göre geleneksel sanatların dünya üzerinde yaşaması için bunun gibi yarışmalar hep var olmalı, oluyor ve olacak da” diye konuştu.

“Bu yarışmanın kazananı çok, kaybedeni yok”

Yarışmanın editörlük ve sergi tasarım sürecini yürüten Prof. Dr. Süleyman Berk, “Elbette yarışmaların en büyük faydası, ödül alsın almasın yarışmacılara, yarışmaya katılan sanatkârlara olmaktadır. Çünkü yarışmaya hazırlanırken yapmış oldukları yoğun çalışmalar, ödül alsın almasın onlara bir fayda sağlamaktadır.” açıklamasında bulundu. Program, ödül kazanan yarışmacıların ödüllerinin verilmesiyle son buldu.