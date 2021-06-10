Geleceğin sanatçıları Sultanşehir Resim Sergisi’nde hünerlerini sergiledi

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde eğitim alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin tuvallere yansıttığı eserler, Sultanşehir Resim Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. 49 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler, dikkat çeken bir resim sergisine imza attı. Sanat Sokağı’nda gerçekleşen ve 49 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Serginin açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu’nun yanı sıra Meclis üyeleri, öğrencilerin aileleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Pandemi, bilim ve sanata engel olmadı

Pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında, yüz yüze eğitime bir süredir ara verilmişti. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi de bu sebeple yüz yüze verdiği bilim ve sanat kurslarına ara vermek zorunda kalmıştı. Fakat bilimin ve sanatın engel tanımayacağı bilinciyle hareket eden merkez, eğitimlerini internet ortamına taşıyarak devam ettirdi. Böylece genç öğrenciler, evde geçirdikleri zamanı bilim ve sanatla değerlendirerek kişisel gelişim açısından verimli saatlere dönüştürme fırsatını yakaladılar.

Merkezin düzenlediği online bilim ve sanat atölyelerine katılan öğrencilere ders materyalleri ücretsiz olarak verildi. Online atölyelerde eğitim alan tüm öğrenciler, merkezden ücretsiz olarak aldıkları boya seti, fırça seti, tuvaller, resim kağıtları gibi materyallerle bilim ve sanat çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğrencilere desteğini ders materyalleriyle sınırlamayan merkez, pandemi boyunca öğrencilere psiko-sosyal destek sağlayarak onların yanında oldu. Sultanşehir Resim Sergisi, merkezin pandemi döneminde düzenlediği online sanat atölyelerine katılan öğrencilerin 5 aylık çalışmasının sonucunda hayat buldu.

Farklı kategorilerde 49 ayrı eser

Sultanşehir Resim Sergisi’nde karakalem, akrilik tuval, yağlı boya tuval gibi farklı kategorilerde 49 eser yer alıyor. Sergi, Sultangazi’nin birbirinden güzel mekanlarından hareketle ‘Sultanşehir Resim Sergisi’ adını taşıyor. Sergide Mağlova Su Kemeri, Güzelce Su Kemeri, Saat Kulesi, Kitap Kafe gibi, Sultangazi’yi adeta sultan bir şehir haline getiren mekunların resimlerine ağırlıklı olarak yer verildi. Serbest konulu çalışmaların da bulunduğu sergide, pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 23 Nisan Resim Sergisi’nden eserler de yer aldı.

Geleceğin Sanatçıları Sultangazi’de Yetişiyor

Serginin açılışını gerçekleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün burada Sultangazi Bilim Merkezimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 32 güzel çocuğumuzun eserlerini görüyoruz. Çocuklarımız bilim merkezimizde kısa sürede bir eğitim aldılar, eğitimleri sonucunda 49 resim çalışmasını ortaya koydular. Esasında bu çocuklar gönüllerini ortaya koydu, sanata karşı olan duygularını ifade etti. Biz de gençlerin kültür, sanat ve sporla buluşmalarını önemsiyoruz. Ben bütün yavrularımıza bu güzel eserleri ortaya çıkardıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimiz de çok emek verdi ve onlara teşekkür ediyorum. Geleceğin sanatçılarını ortaya çıkarmak adına önemli bir adım attılar” dedi.