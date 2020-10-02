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Geleceğin rehberlerine Eyüpsultan turu

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NİN, İLÇENİN MANEVİ MEKANLARINI, TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİNİ EN İYİ VE EN DOĞRU ŞEKİLDE TANITMAK, BU MEKANLARLA İLGİLİ EN DOĞRU BİLGİLERİ AKTARMAK AMACIYLA PROFESYONEL REHBERLER EŞLİĞİNDE DÜZENLEDİĞİ KÜLTÜR TURLARI DEVAM EDİYOR.

İSTANBUL 02.10.2020, 15:16
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Geleceğin rehberlerine Eyüpsultan turu

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçenin manevi mekanlarını, tarihi ve turistik yerlerini en iyi ve en doğru şekilde tanıtmak, bu mekanlarla ilgili en doğru bilgileri aktarmak amacıyla profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediği kültür turları devam ediyor.

Kültür Turlarının konukları bu kez, farklı üniversitelerin rehberlik bölümünde okuyan öğrencilerden oluşan ’Geleceğin Rehberleri Platformu’ üyesi gençler oldu.

Gelecekte her biri profesyonel turist rehberi olacak gençler, bu gezi sayesinde Eyüpsultan’ı farklı açılardan tanıma imkanı bulurken, bir anlamda da pratik yapma fırsatı buldular.

Tur sonunda gençlere Eyüpsultan Rota Kitapçığı ve Eyüpsultan Belediyesinin yayınlarından hediye edildi.

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