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Geleceğin nesilleri ’Bilim Beyoğlu’ nda yetişecek

Beyoğlu Belediyesi, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Bilim Beyoğlu’nu kurdu. Başkan Yıldız’ın “Çocuklarımız için en büyük hayalimdi” dediği proje ile çocuklar erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışacak.

İSTANBUL 17.02.2021, 11:16
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Geleceğin nesilleri ’Bilim Beyoğlu’ nda yetişecek

Beyoğlu Belediyesi, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Bilim Beyoğlu’nu kurdu. Başkan Yıldız’ın “Çocuklarımız için en büyük hayalimdi” dediği proje ile çocuklar erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışacak.

Günümüzde bilim ve teknolojinin hayatın her alanında yaygınlaşmasıyla birlikte çocuklara bilim eğitiminin nasıl verileceği konusu daha da önem kazandı. Beyoğlu Belediyesi, çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Bilim Beyoğlu’nu kurdu. 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere eğitim verilen merkezde; 8 tane bilim atölyesi, 200 kışlık çok amaçlı kapalı salon ve 250 kişilik çok amaçlı amfi sahne bulunuyor. Pandemi nedeniyle online olarak başlayan eğitimler yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte Şişhane’de kurulan Bilim Merkezi’nde devam edecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “çocuklarımız için en büyük hayalimdi” dediği proje, geleceğin nesillerinin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Atölye ve bilim söyleşileriyle dolu dolu eğitim

Bilim Beyoğlu’nda açılan Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi’nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli şekilde atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm atölyelerdeki eğitimlerden de faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Doğayı bilimsel gözle okuma yeteneği kazandırılıyor

Doğa, çocuklar için kozalağı, yaprağı, arısı, çamuru ve çiçeği ile keşfedilmeyi bekleyen uçsuz bucaksız bir alandır. Bilim Beyoğlu Doğa Bilimleri Atölyeleri doğanın dili olan fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimleri içeren atölye içerikleriyle öğrencilere doğayı bilimsel bir gözle okuma yeteneği kazandırmayı hedefliyor. Öğrenciler; tohum atölyesi, kuş atölyesi, evimizdeki kimya atölyesi, kristaller atölyesi, devrilmeyen yapılar atölyesi, çok enerjiksin atölyesi gibi birçok atölye eğitimine katılarak eğlenceli deneylerle gözlemleyerek, keşfederek ve sorgulayarak bilimin eğlenceli yönüyle tanışıyor.

Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten gençlik yetiştiriliyor

Günümüzde insan gücüyle yapılan birçok iş robotik sistemler kullanılarak çok daha hızlı ve düşük maliyette gerçekleştiriliyor. Bilimciler önümüzdeki yıllarda ise robotların insan hayatına çok daha fazla gireceği görüşünde birleşiyor. Bu nedenle öğrencilerin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi geliştiren ve yöneten bireylere dönüşebilmesi için robotik ve kodlama gibi teknik alanlara hâkim olmaları gerekiyor. Bilim Beyoğlu Teknoloji Atölyeleri, öğrencilere kodlamanın temeli sayılan algoritmik düşünmeyi öğreterek kodlama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra çeşitli eğitim setleri kullanarak robotiğin temelini oluşturan elektronik devreleri ve mekanik sistemleri bütüncül olarak kavramalarına olanak da sağlanıyor.

Öğrenciler tasarım atölyesi ile farklı yeteneklerini keşfediyor

Birçok bilimsel çalışma, sanat eğitiminin öğrencilerde akademik performans, motor beceriler, özgüven, sebat ve odaklanma becerilerini artırdığını gösteriyor. Dünyaya yön veren fikir liderlerinin çoğunun bir sanat dalıyla uğraşması ise bu çalışmaları destekler nitelikte. Bilim Beyoğlu Tasarım Atölyeleri, öğrencilerin farklılıklarını ortaya çıkararak üretmenin zevkini tadabilecekleri birçok farklı atölye çalışması içeriyor. Öğrenciler tezhip, ebru, minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarının yanında taş boyama, tel bebek, seramik, boyama ve dokuma atölyesi gibi birçok farklı alanda tasarımlar yaparak kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.

Astronomı, Uzay ve Havacılık Atölyesi ile geleceğe yolculuk

Günümüzde son derece hız kazanan uzay ve astronomi çalışmaları, ülkelerin gelişmişlik düzeyinde belirleyici bir rol üstleniyor. Bilim Beyoğlu Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyeleri ile de öğrencilerin madde, temel kuvvetler, aerodinamik ve aviyonik sistemler ile ilgili bilimsel prensipleri eğlenceli deneylerle keşfetmeleri hedefleniyor. Atölyelerde galaksiler, güneş sistemi, ötegezegenler, takımyıldızlar, uzay araçları ve uzayda yaşam gibi temalara ilişkin konular interaktif ve sorgulama temelli yöntemlerle işleniyor. Planör, paraşüt, uçak, insansız hava araçları, helikopterler ve roketler gibi çeşitli hava araçlarının çalışma prensipleri simülasyonlar ve modellemeler aracılığıyla çocuklara öğretiliyor.

Matematik atölyesi ile akıl yürütme ve problem çözme becerileri gelişiyor

Öğrencilere akıl yürütme, analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştirme ve zihnini yönetebilme yeteneği kazandıran Matematik, sadece okul hayatında değil günlük yaşamda da önemli bir rol üstleniyor. Bilim Beyoğlu Matematik Atölyeleri, öğrencilerin günlük hayat problemlerine karşı kendi çözüm yollarını oluşturma becerilerini geliştirmeyi ve matematik bilimine karşı olumlu duygular geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor. Atölyelerde, geometrik ve cebirsel kavramların öğrencide anlamlı hale gelmesi amacıyla bilgisayar, mobil uygulama, simülasyon ve üç boyutlu modellemelerden faydalanılıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi’ne tam destek

Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 100 günlük icraat Programı çerçevesinde, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına dair çalışmalar başlatıldı. Bu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBITAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde Deneyap Türkiye hayata geçirildi. Deneyap Türkiye projesi, gelecek yüzyılın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak proje tabanlı, günlük yaşam problemlerini ele alan, 21.yy becerilerini kazanmalarını sağlayan, kapsamlı ve farklı bir eğitim modeli olarak ortaya çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi için önemli adımlardan biri olan Deneyap Türkiye projesi kapsamında Bilim Beyoğlu’nda Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruldu.
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