Gaziosmanpaşa’daki Kırçeşme Parkı yeni haliyle hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki park ve bahçeleri yenilemeye devam ediyor. Kırçeşme Parkı da yenilenerek hizmete açıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan Kırçeşme Parkı yenilenerek hizmete açıldı. 23 bin 700 metrekare alana sahip parkta 650 metre yürüyüş ve bisiklet parkuru, 150 metrekare çocuk oyun alanı, 8 adet fitness aleti ve 8 adet pergola oluşturuldu. Parkta atıl durumda bulunan süs şelalesi de aktif hale getirildi. Parkın açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki heyet kurdele kesti. Burada açıklamada bulunan Milletvekili Ünal, Başkan Usta’nın yükünün ağır olduğunu ve Gaziosmanpaşa’yı güzelleştirmek için çalıştığını söyleyerek, "Sayın belediye başkanımızın Gaziosmanpaşa’da yükü çok ağır. Kentsel dönüşüm burada büyük bir proje olarak başladı fakat başkanımız enerjisiyle, ekibiyle, başarısıyla bu işin altından kalkıyor. Geri kalan zamanlarında da Gaziosmanpaşa’yı güzelleştirmek, yeşillendirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Biz başkanımızın çalışmalarından çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, hedefinin boş alanları yeşillendirmek olduğunu söyledi. Kırçeşme Parkı’nın yenilenerek hizmete açıldığını dile getiren Usta, "İstanbul’un geçmişte ecdadımızın İstanbul’un suyun temin ettiği bir galeri üzerinde bulunan bir park alanı burası, atıl vaziyetteydi. Burayı yeniledik, güncel fonksiyonlarla donattık ve halkımızın hizmetine açtık. Pandemi vesilesiyle çok fazla kullanılmıyordu. Bu eylül ayında açmayı planlamıştık, bugün inşallah bundan sonra bu bölgede çok büyük ihtiyaç karşılayacağına inandığınız bir park olarak hizmete açılmış oldu. Amacımız ve hedefimiz boş bulduğunuz yerleri yeşillendirmek, yeşil bulduğumuz alanları da ağaçlandırmak. Bir insan yetiştirmek kadar önemli olduğuna inandığımız ağaç yetiştirmenin mümkün olduğu her yerde yapılmasına teşvik ediyoruz. Hatta fidan dikmek isteyenlere toprağı fidanı bizden, dikmesi sizden diye kampanya yapıyoruz. Boş alan bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşın talebi arttırır, arttıkça kamulaştırma yaparak da bu yeşil alan ihtiyaçlarımızı karşılayacak alanları arttırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılışa çocukları ile gelen vatandaşlar, konser eşliğinde spor yaparak doyasıya eğlendi. Çocuğuyla birlikte parka gelen Gülhan Yaman, parkın yeni halinden memnun olduğunu dile getirerek, "Çok memnunum, ailelere uygun, gelmemiz gereken yer. Yürüyüş yeri olduğundan memnunum, gençlere, çocuklara, gayet ailenin oturacağı bir ortam. Hasan Tahsin belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Parka ailesiyle birlikte gelen Rüzgar Saygılı ise eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Saygılı, "Parkta eğlendim, sonra mısır falan yedim, kaydık. Eğlendik, yarışmalara katıldık. Burayı güzel buldum, başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.