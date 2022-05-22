Gaziosmanpaşa’da Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen Uçurtma Şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe katılan çocuklar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından "Uçurtma Şenliği" etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’nde çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan aileler doyasıya eğlendi. Gökyüzünü uçurtmalarla kaplayan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte uçurtmanın yanı sıra çocuk oyunları ve sulu boya da yapıldı. Şenliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır, içecekler ve pamuk şeker dağıtıldı.

Ailesiyle Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne pikniğe gelen Saniye Akın, "Ailecek geldik. Şenlikten haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik buraya. Çok güzel oldu. Çocuklarımız da eğleniyorlar şu an atölyedeler. Çok beğenerek geliyoruz zaten buraya. Uçurtma uçuramadık. Haberimiz yoktu çünkü. Buraya bilmeyerek geldik. Katılamadık o yüzden" ifadelerini kullandı.

"Çok eğleniyoruz"

Kızlarıyla birlikte etkinliğe katılarak eğlendiklerini dile getiren Emine Çetin, "Kızlarımla birlikte geldim. Çok eğleniyoruz. Uçurtma uçurduk, piknik yaptık. Şimdi de pamuk şeker alacağız. Çok eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Ali Çıldır ise, "Eşim ve çocuklarımla geldik. Uçurtma uçurmaya çalışıyoruz açıkçası çok eğleniyoruz çocuklarımla birlikte güzel bir vakit geçiriyoruz. İlk etapta biraz uçurduk sonra çok heveslendik ama devamında uçuramadık. Uçurtmayı bir iki denemeden sonra bırakıp diğer etkinliklere katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.