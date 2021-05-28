Gaziosmanpaşa’da Fetih Parkı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan ve İstanbul’un fethinin ana tema olarak işlendiği “Fetih Parkı” yeni yüzüyle hizmete açıldı, yenilenen park havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yaptırılan ve İstanbul’un fethinin ana tema olarak işlendiği Mevlana Mahallesi’ndeki “Fetih Parkı” baştan aşağı yenilendi. Fetih Parkı’nın açılışına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte ilçe protokolü katıldı. Coşkuyla açılan Fetih Parkı yenilenen yüzüyle havadan görüntülendi. Hizmete sunulan parkta çocuklar yeni ve eğlenceli oyun gruplarına, vatandaşlar ise geniş yeşil alanlara ve piknik alanlarına kavuştu. Başkan Usta çocuklarla beraber vakit geçirdi, ardından miniklerle birlikte gökyüzüne balon uçurdu.

"Pandemiyle birlikte önemi bir kez daha ortaya çıktı"

Parkları önemsediğini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Pandemiyle birlikte önemi bir kez daha ortaya çıktı özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız parkları önemsiyor şöyle bir çalışma başlattık. Bu yıl ilçemizdeki tüm parkları yeniliyoruz ve güncelliyoruz. Eski parkları yeni haliyle hizmete sunuyoruz. Boş bulduğumuz küçük büyük demeden tüm mekanları park olarak yapılandırıyoruz. Hizmete açmaya devam ediyoruz” dedi.

“Başka yerlerde ağaçlar sökülürken kırılırken, biz ağaç dikiyoruz”

Sözlerini sürdüren Başkan Usta, “Başka yerlerde ağaçlar sökülürken, kırılırken, biz ağaç dikiyoruz. Parklar yok edilip imara açılırken biz imarlı yerleri, parkları açmaya devam ediyoruz. Çünkü parkların özellikle bizim ilçemiz için önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Parklarla vatandaşlar arası aidiyet oluşturmaya gayret ediyoruz ve burada bir yaşam alanı oluşturmayı önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

5 bin 860 metrekare yeşil alan, oyun grupları, fitness aletleri, amfi tiyatro

Toplam 7 bin 950 metrekare alana sahip parkın 5 bin 860 metrekaresi yeşil alanlara ayrıldı. Parkta çocuklar için 200 metrekare oyun alanı oluşturuldu. Oyun alanı içerisine kurulan 1 adet salıncak, 1 adet tilt ve 5 kuleli oyun grubunda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulacak. Vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla parkta 2 adet yan bacak çalışma, 2 adet uzun yürüyüş bisikleti, 2 adet kondisyon bisikletinin bulunduğu fitness alanı oluşturuldu. Gaziosmanpaşalıların yaz aylarında ailece vakit geçirip, günün yorgunluğunu atabilmeleri için park içerisine 7 adet pergola, 5 adet piknik masası, 6 adet bank kurulurken, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak 1 adet de amfi inşa edildi. Parkın aydınlatma tesisatları da tamamlanırken, ağaçların, çimlerin, çiçeklerin, süs bitkilerinin sağlıklı gelişimi için, sulama tesisatları da tamamen yenilendi.