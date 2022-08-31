Gaziosmanpaşa’da 30 Ağustos fener alayı ve Madrigal konseri ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı Gaziosmanpaşa’da fener alayı ve Madrigal konseri ile coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Vatanın bütünlüğünü bayrağın yere inmemesini ve ülkenin sarsılmamasını topyekûn olarak savunan bir irade; 30 Ağustos işte bu anlamda önemli gençlerimizin buradaki coşkusu da bu iradenin tezahürü” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 100’üncü yılında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçe sakinleri katıldı. Programda araçlarla ilçede gezilirken, dev Türk bayrağı, bando takımı ve meşaleler eşliğinde Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan, Gaziosmanpaşa Meydanı’na kadar yürüyüş yapıldı. Yürüyüş esnasında Kaymakam Yönden ve Başkan Usta yol üzerinde eğlence yapan evlenmeye hazırlanan çifti görünce tebrik ederek yollarına devam etti. Gaziosmanpaşa Meydanı’na varıldığında Kaymakam Yönden ve Başkan Usta Madrigal grubunu karavanlarında ziyaret etti ardından Başkan Usta etkinliğin açılış konuşması yaptı. Alanı dolduran vatandaşlar grubun sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Konser alanındaki coşku havadan da görüntülendi. Program, Kaymakam Yönden ve Başkan Usta’nın Madrigal grubuna hediye takdiminin ardından son buldu.

"30 Ağustos’u Gaziosmanpaşa Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutluyoruz"

Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümüne ilişkin konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Öncelikle gençliğin coşkusu her geçen gün artıyor, bunu burada da görebiliyoruz. Bugün özel bir gün 30 Ağustos Zafer Bayramı anlamlı bir gün, gençlerle bu coşkuyu burada paylaşmak geçmişten bugüne bu güzel günün, güzel ülkemizin değerlerini bize emanet eden şehitlerimizi yad etmek anlamlı olduğu için gençlerimizle burada kutlamaya çalışacağız. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, şahlanan Türk milletinin iradesi, vatanın bütünlüğünü bayrağın yere inmemesini ve ülkenin sarsılmamasını topyekun olarak savunan bir irade. 30 Ağustos işte bu anlamda önemli gençlerimizin buradaki coşkusu da bu iradenin tezahürü. Burada tüm gençlik olarak 30 Ağustos’u Gaziosmanpaşa Meydanı’nda büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.