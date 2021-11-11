Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kartal’da belgesel gösterimiyle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 83’üncü yıl dönümünde Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ’Selanik’ten Başlayıp Sonsuzluğa Giden Yol’ belgeselinin gösterimiyle ve söyleşiyle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, 10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen anlamlı etkinlik ile sonsuzluğa uğurlanışının 83. yılında anıldı. 5 bölümlük milli gün belgeselleri serisinin ikinci bölümünü oluşturan “Selanik’ten Başlayıp, Sonsuzluğa Giden Yol” isimli belgesel gösterimi ve söyleşisi yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren belgesel gösteriminin ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son günlerine fotoğraf ve hikayelerle ışık tutan söyleşi programı da düzenlendi. Söyleşide Dr. Tuna Yılmaz ve Gazeteci Yazar Tayfun Gönüllü ’nün sunumu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yıllarından sonra verdiği çağdaşlaşma çalışmaları ve Atatürk’ün yaşamının son günleri fotoğraflar ve hikâyeler eşliğinde anlatıldı.