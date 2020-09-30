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Garaj Üstü Proje Alanı’nda tespit ve ölçümlere başlandı
GARAJ ÜSTÜ PROJE ALANI’NDA TESPİT VE ÖLÇÜMLERE BAŞLANDI
İSTANBUL 30.09.2020, 15:59
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Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından, Başkan Deniz Köken’in de katıldığı 20 Şubat 2020 tarihinde yapılan Garaj Üstü Bölgesi Kentsel Dönüşüm toplantısına istinaden tespit ve ölçüm çalışmalarına başlandı.
Pandemi nedeniyle uzayan çalışmalar, vatandaşların daha fazla vakit kaybetmemesi adına kentsel dönüşüm ön çalışmaları kapsamında, halihazır harita çalışmaları, hak sahipliği ve bina tespiti saha çalışmaları Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce yürütülüyor.
Konuyla ilgili araziye çıkan ekipler, Elma Sokak, Paşa Sokak, Fincan Sokak, Tekin Sokak ve Atatürk Caddesi’nin bir kısmında tespit ve ölçümlere başladı. 117 binada maske, mesafe kurallarına uygun bir şekilde yürütülen çalışmalara vatandaşlar da büyük destek oluyor.
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