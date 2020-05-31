Galataport yaza hazır

İstanbul, “Beyoğlu Kültür Yolu” projesiyle cazibe merkezi hâline gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezine (AKM) kadar uzanacak olan yeni “Beyoğlu Kültür Yolu” projesi çerçevesinde Galata Kulesi'nin içindeki yeme içme üniteleri ve ofislerin kaldırılarak bir müze kuleye dönüştürüleceğini, AKM'yi ise yıl sonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ersoy, projenin Beyoğlu, İstanbul ve Türkiye turizmine önemli katkılar sunmasını hedeflediklerini belirterek "Bir turistik rota markalaması olan Beyoğlu Kültür Yolu; bölgede bulunan turistik ve kültürel değerlerimize dikkat çekmek üzere projelendirildi. Proje kapsamında yeni bir bina yatırımı bulunmamakta olup Bakanlık bünyesindeki mevcut tarihî binaların restore edilerek kültür ve sanat amaçlı kullanımı esas alındı" dedi.

GALATAPORT İVEDİLİKLE İŞLEYECEK

Galataport Projesi'nde mücbir sebepler dâhilinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Ersoy şunları kaydetti: Proje; koronavirüs salgınının bitmesini takiben ivedilikle işlemeye başlayacak. Koronavirüs yasakları kapsamında gecikmeler olsa dahi Galataport bu yaz İstanbulluların yeni cazibe noktası olacak. Burada oluşacak yerli ve yabancı ziyaretçiler için güzergâh boyunca kazandırılacak yeni cazibe merkezleri ile AKM'ye kadar devam eden bir kültür sanat yolu planlanıyor. Bu kapsamda ilk etapta bakanlığımız bünyesindeki binaların restorasyonu ve yatırımlarının tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Galata Kulesinin içindeki yeme içme üniteleri ve idari ofisler kaldırılarak restore edilecek. Böylelikle İstanbul'a yakışır bir müze kule olarak turizme kazandırılacak. Ayrıca meydanda geliştirilecek iyileştirme çalışmalarında kaçak olarak yapıldığı tespit edilmiş, tarihî bir değeri olmayan, yıllardır kamulaştırılması yönünde kamuoyu beklentisi bulunan bir bina kaldırılarak meydan, kültür ve sanat amaçlı kullanıma yönelik olarak genişletilecek

AKM'DE HEDEF YIL SONU

Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, AKM'nin sene sonuna yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Ersoy, proje bünyesinde 2 bin 100 kişilik opera bale salonu, tiyatro ve güzel sanatların hizmetine tahsis edilecek 800 kişilik bir çok amaçlı salon, kütüphane, müze, galerilerin ve benzeri sanat faaliyetlerinin gerçekleşeceği bir kültür sokağı bulunduğunu belirtti.

GALALARIN GÖZDE MEKÂNI

Kültür rotası kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi binasının restorasyon ve tadilat çalışmalarının 7 Haziran'a kadar tamamlanması hedefleniyor. Binada bir tiyatro, bir cep sineması ve çok amaçlı salon hizmet verecek olup kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılacak. Atlas Sineması ile ilgili çalışmaların ise ağustos sonu itibarı ile tamamlanması bekleniyor. Binada Türkiye'nin dünya ölçeklerindeki ilk Sinema Müzesi açılacak olup Atlas Sineması, eylül ayı itibarı ile Türk sinemasının galalarının yeni gözde mekânı olacak. Ayrıca binadaki çok amaçlı salonlar kültür ve sanat faaliyetlerine sene boyunca ev sahipliği yapacak.

1,7 MİLYAR DOLARLIK PROJE

İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen proje; Boğaz kenarında 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsıyor. Senede yedi milyonu yabancı turist toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak olan Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı iki müze ve ortalarında yer alan 14 bin metrekarelik eğlenme ve dinlenme alanı ile beraber kültür sanat hayatı için de yeni bir merkez hâline gelecek.