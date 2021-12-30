Filografi sanatının ustası Saim Devrilmez’in sergisi Üsküdar’da sanatseverlerle buluştu

Filografi sanatının usta ismi Saim Devrilmez’in çivilerin ve tellerin arasından süzülen iplerle hayat verdiği Filografi Sergisi Üsküdar’da sanatseverler ile buluştu.

Üsküdar’ı bir kültür sanat semti haline getiren Üsküdar Belediyesi, Selim Devrilmez’in çivilerin ve tellerin arasından süzülen iplerle hayat verdiği Filografi Sergisi ile, İstanbulluları filografi sanatının yeni temsilcileriyle tanıştırdı. Sanatçının çivilerin ve iplerin dansını, renklerin ve huzurun yön verdiği bir yolculuğa çıkardığı eserlerinden oluşan sergi, filografi sanatının geleneksel motiflerle harmanlanan yenilikçi yüzünü yansıtmakta. Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sergi, kurdele kesimi ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından vatandaşlar ile buluştu. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer günün anlam ve önemine dair katılımcılara açıklamalarda bulundu.

“Filografi herkesin mutlu olduğu psikolojik bir tedavi”

Filografi sanatının ustası Saim Devrilmez, “Burada gördüğünüz bütün misafirlerimiz hocalar ve talebeleridir. Ben hoca yetiştirdim kenara çekildim. Hepsi burada sağ olsunlar. Ben de sizim huzurunuzda onlara teşekkür edeyim. Filografi herkesin mutlu olduğu psikolojik bir tedavi. Filografide ben tek bir şey topladım o da dua. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ise, “Devrilmez hocamız ile bizim yollarımız çok eski kesişiyor. O bir Üsküdarlı. Engelli vatandaşlarımıza o zamanlar Fıstıkağac’ındaki yerimizde, şimdi Bulgurlu’da çok güzel bir yer inşa ettik, engelsiz yaşam merkezi. Burada engelli vatandaşlarımıza filografi kursu veriyordu saygı değer hocam. Filografi sanatı sabır isteyen, özen isteyen, titizlik isteyen farklı bir sanat. Bu sanatın rehabilite edici bir yönü de mevcut” ifadelerini kullandı.