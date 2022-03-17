Fidol Okulları Kurucusu Faik Birgül: “Köy enstitülerinden çok etkilendim”

Köy enstitülerinden etkilenip eğitim alanındaki faaliyetlerine başladığını anlatan Fidol Okulları Kurucusu Faik Birgül, “Bizim eğitim anlayışımız; kuşların yüzmeye, balıkların uçmaya zorlanmadığı bir eğitim anlayışı. Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, iş birlikçi ve yeniden kurmacı bu sistemde yavrularımızın çok yönlü öğrenmesine katkıda bulunarak adeta Köy enstitülerinde uygulanan sistemi yeniden hayata geçiriyoruz” dedi.

Finlandiya’nın eğitim sisteminde uygulanmakta olan eğitim programını uygulayan Fidol Okulları’nın Kurucusu Faik Birgül, “Köy enstitülerinden çok etkilendim, bu minvalde bir okul olması için anaokulu kurmakla işe başladım. Şu anda ilkokul ve ortaokul kademelerinde de eğitim veriyoruz. Çok özel bir eğitim anlayışına sahip olduğumuzu söyleyebilirim” ifadesinde bulundu.

“Eğitim alanında uluslararası başarı ödülüne layık olmak çok özel”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu yıl ikincisi düzenlenmiş bulunan Uluslararası Altın Caretta Yaşam ve Başarı Ödülleri Töreni’nde eğitim alanında uluslararası başarı ödülüne layık görülen Faik Birgül, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu: “2017 yılında Koşuyolu’nda bir anaokulu kurarak faaliyetlerimize başladık. Aslında hedeflerimiz oldukça fazlaydı ve eğitim alanına benimsediğimiz anlayışlara uygun yenilikler getirmek istiyorduk. Açıkçası Köy Enstitülerinden çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Finlandiya eğitim sistemi de benim için çok değerliydi. Temel olarak bu iki anlayışı Fidol Okullarında bir araya getirdiğimizi söyleyebilirim. Bu nedenle gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmaların bir karşılığının olması bizim için gerçekten çok değerli. Bizim eğitim anlayışımız; kuşların yüzmeye, balıkların uçmaya zorlanmadığı bir eğitim anlayışı. Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, iş birlikçi ve yeniden kurmacı bu sistemde yavrularımızın çok yönlü öğrenmesine katkıda bulunarak adeta Köy enstitülerinde uygulanan sistemi yeniden hayata geçiriyoruz” İfadelerinde bulundu.

“Finlandiya eğitim sistemini benimsiyoruz”

Yurtdışında faaliyet gösteren F.E.G.A Dil Okulları’nda benimsedikleri eğitime yönelik de açıklamalarda bulunan Birgül, “Finlandiya eğitim sistemi dünyada çok özel bir yere sahip. Dünyaca kabul görmüş bir başarıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra PISA verilerine göre de son 20 yıla damgasını vurmuş bir eğitim sistemi. Bu nedenle biz de Finlandiya eğitim sistemini benimsedik. Öte yandan 1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri de bizim dayanak noktalarımızdan bir tanesi oldu. Ülkedeki eğitim sistemini geliştirebilmek adına çalışmalarımızı belirttiğim hususlara yönelik gerçekleştirdik. F.E.G.A Dil Okulları olarak yurtdışında eğitim vermeye başladık. Kaliteli ve güçlü kadrosuyla eğitim veren bu kurumda çağdaş ve yenilikçi bir eğitim veriliyor. Bulunduğumuz konumda olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz” ifadelerinde bulundu.

İngiltere’de yaşamını sürdürmekte olan İş İnsanı Mehmet Nezir Korkut’un bir girişimi olan ve Faik Birgül’ün de ortağı olduğu ACN&FEGA girişimi de çok önemli bir ödüle layık görüldü. Mehmet Nezir ve Faik Birgül, ortak bir açıklamada bulundular: “Yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin hazırlık yıllarında Türkiye’de olmaları ayrıcalığını tanıyoruz. Böylelikle ilk yıl masraftan kurtulmuş oluyorlar. Bu durum, benimsediğimiz modelin yurt dışı eğitim modellerinden ayrılmasını sağlıyor. Öğrencilerimize her durumda öncelik tanıyor, onların yurt dışı eğitimlerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesi için profesyonel destekte bulunuyoruz.”