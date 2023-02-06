Fatih’ten deprem bölgesine yardım eli

Fatih Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında hazırlanan yardım kolileri deprem bölgesine gönderildi.

Fatih Afet Arama Kurtarma (FARK) ekibi hızlı bir şekilde harekete geçti. Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ilk etapta deprem bölgesine yardım malzemelerini ve ekibini uğurladı. Yardımların ve desteğin aralıksız devam edeceğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yardım malzemelerini hızlıca kargo uçağıyla gönderdiklerini belirterek, "Depremin yaşandığı illerimizdeki tüm vatandaşlarımız için dua ediyoruz. İlk andan itibaren Fatih Afet Arama Kurtarma (FARK) ekibimiz teyakkuz halinde. Bütün kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla AFAD koordinasyonunda yaralarımızı saracağız” dedi. Personel kan bağışında bulunurken, ayrıca 3 adet kamyon hazır bir şekilde AFAD’dan nakil talimatı bekliyor.

19 personelle birlikte ilk etapta gönderilen yardımlar ise şöyle:

"3 adet içerisinde jeneratör gibi arama kurtarma ekip ve ekipmanı olan araç, 40 bin büyük hasta ve bebek bezi, 4 bin yağmurluk, bin 150 büyük ve bebek battaniyesi, 200 ısıtıcı, 50 kampet, 5 bin bere, 5 bin kaban kazak, erzak kolileri."