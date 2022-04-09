Fatih’te ‘Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan’ sergisini açıldı

Fatih Belediyesi tarafından Türk minyatürünün önemli isimlerinden olan Nusret Çolpan anısına gerçekleştirilen ‘Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan’ sergisi ilçede iki ayrı mekanda açıldı.

Fatih Belediyesi, Türk minyatürünün büyük ustalarından olan ve 2008’de vefat eden Nusret Çolpan anısına “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan” adlı sergiyi açtı. Fatih Belediyesi’nin iki farklı mekanda açtığı serginin birinci durağı, Fatih Belediye Başkanlığı binasında bulunan sanat galerisi oldu. Buradaki sergide Nusret Çolpan’ın eserlerinden yola çıkarak genç sanatçıların hazırladığı video uygulamaları ve enstalasyonlara yer verildi. Serginin ikinci durağı ise Kadırga Sanat Galerisinde sergilenen ve Nusret Çolpan’a ait olan 40 eser oldu. Serginin açılışına merhum sanatçı Nusret Çolpan’ın oğlu ve minyatür sanatçısı Nasuhi Hasan Çolpan da katıldı. Serginin danışmanı olan Gülçin Anmaç ise sergiyi gezenlere bilgiler verdi.

Babası Nusret Çolpan ve sergi hakkında konuşan Nasuhi Hasan Çolpan, “Rahmetli babamın ardından ben de elimden geldiğince onun geleneğini devam ettirmeye, eserler üretmeye gayret ediyorum. Böyle bir sergi beni memnun etti. Babamı tekrar hatırlattığı için hüzünlensem de belediyenin çok güzel bir hizmeti oldu, hem dijital ortamla buluşturması hem de bu kadar çok orijinal eseri bir araya getirmesi çok güzel. Vefatının ardından birkaç sergi daha olmuştu ama bu kadar sayıda orijinal eser, bu sergideki gibi bir araya gelememişti. Babam bunları resmederken onun yanında büyüdüm, dizinin dibinde bulundum, sergilerine katıldım, sergi kurarken yardım ettim. Vefatına kadar zaten 8 sene kadar ben asistanı gibi onun yanında bulunup çalışmalarına yardım ettim” açıklamasında bulundu.

Minyatürün ilkelerine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nakkaş Nusret Çolpan’ın eserlerinden oluşan “Yerle Gök Arasında Bir Nakkaş: Nusret Çolpan” başlıklı sergi 1 Haziran’a kadar iki farklı mekanda da sanatseverler için açık olacak.