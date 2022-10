Fatih’te otopark sayısı 20’ye ulaştı

Fatih’in önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark eksikliğini gidermek üzere ilçede planlama ve uygulama çalışmalarını titizlikle yürüten Fatih Belediyesi’nin araç trafiğini rahatlatmak adına açtığı otopark sayısı 20’ye ulaştı.

Mevcut otopark projelerine bir yenisini daha ekleyen Fatih Belediyesi, Seyyid Ömer Mahallesi’nde yeni bir otoparkı daha Fatihlilerin hizmetine sundu. İlçedeki aktif otopark sayısı yeni hizmete açılan Emrullah Efendi Otoparkı ile 20’ye ulaşırken, bu otoparkların toplam kapasitesi ise bin 500’ü geçti.

“Gelişigüzel parklanmayı önleyerek trafik akışını rahatlatıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan ve Sulukule ve Karagümrük’te yapım aşamasında iki otoparkın daha olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Araç yoğunluğunun beraberinde getirdiği parklanma ihtiyacı kentimizin eksikliğini hissettiğimiz problemlerinden biri. Fatih konumu itibariyle de buna en çok ihtiyaç duyan ilçelerden. Biz vatandaşlarımızın da talepleri doğrultusunda fırsat bulduğumuz her noktada bu ihtiyacı karşılamak ve gelişigüzel parklanmanın önleyip trafik akışını da rahatlatmak üzere yeni otoparklar planlıyor ve hızlı bir aksiyonla hizmete alıyoruz. Şu an Fatih’te belediyemiz uhdesinde hizmet veren tam 20 otoparkımız var. Son olarak hizmete açtığımız Emrullah Efendi Otoparkı vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor. Şu an yapım aşamasında olan iki yeni otoparkımız da tamamlandığında ilçemizde otopark sayımız 22, araç kapasitemiz ise neredeyse 2 bin olacak. Yeni otoparkımızın tüm şehrimize ve Fatihlilere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fatih Belediyesi’nin hizmette olan otoparkları

Aksaray, Atikali, Ayvansaray, Başkanlık, Çatladıkapı, Draman, Duhaniye, Emrullah Efendi, Gelenbevi, İMÇ, Kumluk, Mevlanakapı, Mimar Sinan, Samatya, Seyyid Ömer, Süleymaniye, Topkapı, Vezir Caddesi, Yedikule ve Yenikapı

Fatih Belediyesi’nin yakında hizmete açılacak otoparkları: Karagümrük ve Sulukule.