Fatih’te kültür sanat sezonu ‘Sıfır Noktasında’ resim sergisiyle açıldı

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri kültür-sanat sezonunu Doğuyorum Sanat Grubunun ‘Sıfır Noktasında’ resim sergisiyle açtı.

Sergide İsmail Tetikçi, Kadir Ablak, Mustafa Albayrak, Musa Güney, Tolga Boztoprak ve Engin Beyaz’dan oluşan “Doğuyorum Sanat Grubu” sanatçılarının daha önce sergilenmemiş eserlerinin de içinde olduğu 50’den fazla eser sergileniyor. Çağdaş Türk resmini Sıfır Noktasına taşımayı amaçlayan serginin açılışını, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan gerçekleştirdi. Turan, sergiyi gezerek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan “Bugün açılışını yaptığımız “Sıfır Noktasında” sergisiyle sanat zincirimize ve İstanbullu sanat severler için önemli bir halka daha eklemiş olacağız. Bu serginin oluşması için olmazsa olmaz olan bu değerli eserlerdi ve bu eserleri oluşturan çok kıymetli sanatçılarımıza, Fatih Belediye Başkanı olarak şahsım adına ve İstanbullular adına canı gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.