Fatih’te gece vakti kafeye giren şüphelinin sergilediği ilginç hareketleri kamerada

İstanbul Fatih’te gece yarısı bir kafenin kapı kilidini kırarak içeri giren şüpheli sıra dışı hareketler sergiledi. Kafenin camlarını kırmaya çalışan şüphelinin sergilediği ilginç hareketleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Balat Fener Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi kafenin önüne geldi. Kafenin önünde ilginç hareketler sergileyen şüpheli bir süre sonra yere yatarak bekledi. Daha sonra kafenin kapısına vuran şüpheli, kilidi kırarak içeri girdi. İçeride bir süre dolaştıktan sonra eline aldığı sandalyeyle kafenin camını kırmaya çalıştı. Şüpheli, yaklaşık 5 dakika içeride kaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Olayı öğrenen kafe çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Herhangi bir şey çalmamış”

Yaşananları anlatan kafe çalışanı Bilal Yardım, “Gece 3 buçuk sıralarında evdeydim. Bana bir telefon geldi. ‘Dükkanınıza birisi girmeye çalışıyor’ dediler. Evden çıkıp geldiğimde komşumuz buradaydı. İçerisinin birisinin girdiğini ve kapıya sandalyeyle vurmaya çalıştığını söyledi. Ben de kapıyı kilitlemeye geldim. İçeriyi kontrol ettim. Herhangi bir şey çalmamış” dedi.

“Sanki onunla bir şey yaşamışız gibi”

Şüphelinin kafede bulunan malzemelere zarar verdiğini söyleyen Bilal Yardım, “Sanki onunla bir şey yaşamışız da bizden intikam almak için gelmiş gibi oldu. Büyük ihtimal uyuşturucu kullanmış. Balat’ın çocuklarından biri değil. Bir tekmeyle kapıyı açmış. Kilide de zarar vermiş. Tuvalette klozetin kapağını kırmış. Niye yaptığını bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Karakola şikayette bulunduk” diye konuştu.