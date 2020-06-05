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Fatih’te çocukların ödüllü resimleri belediyenin çöp kamyonlarını renklendirdi

FATİH BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ “TEMİZLİK SAĞLIKTIR” RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ FINDIKZADE ÇUKURBOSTAN ŞEHİR PARKI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE ALDI. BELEDİYENİN ÇÖP KAMYONLARINA DERECEYE GİREN ÇOCUKLARIN RESİMLERİ GİYDİRİLDİ.

Fatih’te çocukların ödüllü resimleri belediyenin çöp kamyonlarını renklendirdi

FATİH BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ “TEMİZLİK SAĞLIKTIR” RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ FINDIKZADE ÇUKURBOSTAN ŞEHİR PARKI’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE ALDI. BELEDİYENİN ÇÖP KAMYONLARINA DERECEYE GİREN ÇOCUKLARIN RESİMLERİ GİYDİRİLDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 16:20
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Fatih’te çocukların ödüllü resimleri belediyenin çöp kamyonlarını renklendirdi

Fatih Belediyesi’nin düzenlediği “Temizlik Sağlıktır” resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Fındıkzade Çukurbostan Şehir Parkı’nda düzenlenen törenle aldı. Belediyenin çöp kamyonlarına dereceye giren çocukların resimleri giydirildi.

Fatih Belediyesi tarafından “Temizlik Sağlıktır” sloganı ile korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerine kapanan çocuklar için resim yarışması düzenlendi. Yarışmada bu süreçte hem temizlik ve sağlık ilişkisi konusunda bilinçlendirmek, çevre temizliği konusunda farkındalıklarını artırmak hedeflendi. Gelecek nesle daha temiz bir Fatih hediye etmek için ve çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen resim yarışmasında kazananlar da belli oldu. Fatih’teki ilkokul öğrencilerinin katıldığı yarışmaya gönderilen resimler jüri tarafından değerlendirilerek, dereceye giren beş öğrencinin eseri Fatih Belediyesi’nin çöp kamyonlarının üzerine giydirme yapılarak renklendirildi. Resim yarışmasında birinci Çınar Korkut, ikinci Yusuf Bozkaya, üçüncü Meltem Korkmaz, dördüncü Ada Çilingir, beşinci Hasan Uyar oldu. Fatih Çukurbostan Semt Parkı’nda düzenlenen törende birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye scooter, dördüncüye saat, beşinciye ise kitap seti verildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere boyama kitabı hediye edildi.

Çocukların sokağa çıkma izni saatlerinde düzenlenen ödül töreni için Çukurbostan Semt Parkı’na gelen çocuklara dondurma, su ve çeşitli oyuncaklar verildi.

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, “Her şeyden önce bu pandemi sürecinde en çok fedakarlığı gösteren 65 yaş üstü değerli büyüklerimiz ve en büyük fedakarlığı gösteren çocuklarımızı bir nebzede olsa yoğun gündemden uzaklaştırabilmek, onların içsel dünyalarına yolculuk yapmalarına vesile olmak adına bir resim yarışması düzenledik. Hem de bugün Dünya Çevre gününde yavrularımızın ödüllerini verelim istedik. Bu yarışmaya katılan minik ressamlarımızın hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum” dedi.

“Kendi oturdukları mahalle çevresinde bu araçlar daha çok dolaşacak”

Yarışmada derece kazanan çocuklar Başkan Turan’dan giydirilen araçların kendi mahallelerinde çalışmasını istedi. Çocukların isteğini kırmayan Başkan Turan, “Çevre ve temizlik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğinden hareketle küçük ressamlarımızın ‘Temizlik sağlıktır’ yarışmasını başlattık. Burada da ilkokul 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerimizin resimlerini değerlendirdik. Fatih’in cadde ve sokaklarında bu resimlerin sergilenebilmesi için de bunları araçlarımıza giydirdik. Kendi oturdukları mahalle çevresinde bu araçlar daha çok dolaşacak. Bunları ayarlamaya çalışacağız. Şu resimlere baktığımızda sadece bu resimleri inceleyerek yetişkinler de dahil çevre ve temizlik konusunda bir çok mesaj alabilirler. Bu eserler cadde ve sokaklarda dolaştıkça hem yetişkinler hem yavrularımız için kıymetli bir mesaj ulaşmış olacak” diye konuştu.

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