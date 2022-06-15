Fatih İslam Seçen BİLSEM’in Portekiz’deki büyük başarısı

Portekiz’in Guimaraes şehrinde düzenlenen yarışmada Türkiye’yi temsil eden Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı “FabroTecH” Avrupa dördüncüsü oldu.

Uluslararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı’nda bu yıl 14 ana kategoride 18 ülkeden toplam 145 takım yarıştı. İleri düzey afet arama-kurtarma simülasyonu kategorisinde yarışan Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı FabroTecH, 4 gün boyunca kendilerine verilen anlık farklı afet senaryolarında arama-kurtarma, afetzedelere yardım ulaştırma gibi görevleri yerine getirecek yapay zekaya sahip robotun programını yazarak mücadele etti. Fatih İslam Seçen BİLSEM öğrencileri, jüri tarafından hazırlanan farklı afet senaryoları karşısında en uygun stratejiyi uygulayacak olan algoritmayı tasarlayıp C dilinde programlarını yazarak otonom kurtarma görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Fatih İslam Seçen FabroTecH Takımı harita dünya rekoru kırdı

Sanal ve otonom robotların rekabet halinde yarıştığı simülasyonda “robot otonom” olarak yardım paketlerini arayıp bularak, onları afetin yaşandığı bölüme en hızlı ve sistematik biçimde ulaştırma görevlerini tasarladı. Yarışmalardan sonra jüri ile teknik mülakat gerçekleştirerek yarışmaya hazırlanma süreçlerini, bilimsel makalelerinin sunumunu gerçekleştirdi. FabroTecH Djikstra algoritmasını kullanarak tasarladıkları konumlar arasındaki en kısa yolları bulmaya yönelik yol ağları haritasını oluşturarak en zor arama - kurtarma haritası olan ileri düzey 2. dünya simülasyonunda bin 400 puan toplayarak bir haritada toplanan en yüksek puanı alarak turnuva harita rekoru kırmayı başardı.

Türkiye adına ilk ödülü Fabrotech takımı aldı

Avrupa Robocup Robotik Olimpiyatı’nda Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi “FabroTecH” Teknoloji Takımı Afet Simülasyon Kategorisinde 4. olarak Türkiye adına ilk kez ödül aldı. Yarışmaya ilk defa katılım hakkı elde eden Türk takımıyla fotoğraf çekilen Federasyon Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. A. Fernando Rieiro, “Önceki yıllarda katılım sağlamış, çok deneyimli takımların yarıştığı arama kurtarma simülasyon kategorisinde başarılı bir mücadele sergileyip süper takımlar finallerine kalmayı başardığınız için sizleri tebrik ediyorum. Önümüzdeki Robocup Olimpiyatı’nda başarınızı daha ileriye taşıyacağınıza inanıyorum” ifadeleriyle Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi FabroTecH Teknoloji Takımı’nı tebrik etti.