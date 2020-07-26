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Fatih Belediyesi’nden Ayasofya-i Kebir Cami önünde 4 bin kişiye sıcak çorba
İSTANBUL (İHA) - SABAH NAMAZINDA AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ’NE GELEN 4 BİN KİŞİYE SICAK ÇORBA VE EKMEK İKRAMI YAPILDI.
İSTANBUL 26.07.2020, 07:35
Sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne gelen 4 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramı yapıldı.
Fatih Belediyesi tarafından sabah namazının ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i’ne gelen 4 vatandaşa sıcak çorba ikramı yapıldı. Çorbayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan dağıttı. Çorbayı karton bardaklara dolduran Vali Yerlikaya ile Başkan Turan, namazdan sonra gelenlere ikram etti.
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