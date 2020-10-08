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Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı çalıştayı düzenledi

FATİH BELEDİYESİ TARAFINDAN YEDİKULE HİSARI İÇERİSİNDE DÜZENLENEN YEDİKULE HİSARI ÇALIŞTAYINDA, YEDİKULE HİSARI'NIN RESTORASYONU VE İŞLEVLENDİRMESİYLE İLGİLİ AKADEMİSYENLERİN VE UZMANLARIN FİKİRLERİ ALINDI.

İSTANBUL 08.10.2020, 10:37
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Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı çalıştayı düzenledi

Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı içerisinde düzenlenen Yedikule Hisarı çalıştayında,

Yedikule Hisarı’nın restorasyonu ve işlevlendirmesiyle ilgili akademisyenlerin ve uzmanların fikirleri alındı.

Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı içerisinde Yedikule Hisarı çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda bir araya gelen mimarlar, şehir plancıları, sanat tarihçileri, arkeologlar, uzmanlar ve akademisyenler Yedikule Hisarı’nı ve geleceğini masaya yatırdı. Bir gün süren çalıştayın açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi. Çalıştay sonucunda ortaya çıkan veriler ve fikirler, Yedikule Hisarı’nın tarihi ve kültürel miras özelliği dikkate alınarak hazırlanan restorasyon ve işlevlendirme sürecinde değerlendirilecek. Çalıştayın raporu gerekli incelemeler yapıldıktan sonra 1 ay içinde paylaşılacak.

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