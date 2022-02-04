Eyüsultan’da lokma ve pilav ikramı

Eyüpsultan Belediyesi, rahmet ve bereket gecesi olarak ifade edilen Regaip Kandili nedeniyle ilçe genelinde farklı noktalarda vatandaşlara lokma ve etli pilav ikramlarında bulundu.

Regaip Kandili’ni, Eyüpsultan’ın manevi atmosferi içerisinde idrak etmek için Eyüp Sultan Meydanı’na gelen vatandaşlara akşam namazı sonrası etli pilav ikram edildi. Eyüp Sultan Meydanı’nda yapılan etli pilav ikramının haricinde ilçe genelinde 9 farklı noktada lokma ikramları yapıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de ikramların yapıldığı noktaları ziyaret ederek vatandaşlara pilav ve lokma ikramında bulundu, kandillerini kutladı.

Vatandaşlara lokma ikram edildi

Lokma ikramları ikindi namazı sonrası Esentepe Mahallesi perşembe pazarı girişi, Rami perşembe pazarı girişi, Göktürk Mahallesi Göktürk Merkez Camii ve Göktürk perşembe pazarı girişi, akşam namazı sonrası Düğmeciler Mahallesi Şevkibey Camii, Nişanca Mahallesi Münzevi Camii, yatsı namazı sonrası ise Akşemsettin Mahallesi Veysel Karani Camii, Alibeyköy Mahallesi Alibeyköy Camii, Yeşilpınar Mahallesi Pınar Camii ile Çırçır Mahallesi Yeşiltepe Camii’nde yapıldı.