Eyüpsultanlılardan Boğaz gezilerine yoğun ilgi

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede ikamet eden kadınlara yönelik düzenlediği "Boğaz Gezileri" büyük ilgi görüyor.

Pandemi nedeniyle her seferde 250 kişiyle sınırlandırılan gezilere bu güne kadar 3 bin Eyüpsultanlı kadın katıldı. Eyüpsultanlı kadınlar pandemi süresince yaşanan tam kapanma ve kısıtlamalar sonrası sıcak yaz günlerinde stres atıp, Boğazın güzelliklerinin tadını çıkardı.

Pandemi süresince yaşanan tam kapanma ve kısıtlama günleri nedeniyle uzun süre evlere kapanmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, Boğaz gezisinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Geziye Akşemsettin Mahallesi’nden katılan üniversite 3. sınıf öğrencisi Elif Esmerna, geziyi çok güzel bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Pandemi döneminde biz gençler, ev hanımları ve çocuklar için böyle bir etkinliğin yapılması çok güzel oldu. İkramlar ve gezinin organizasyonu bence çok iyiydi. Belediyemize teşekkür ediyoruz”

Tekne gezisine arkadaşlarıyla birlikte katılan bir diğer üniversite öğrencisi Ayşenur Karaca, şu açıklamalarda bulundu: “Bu tarz bir etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı. Pandemi döneminde hepimiz evlere çok kapandık. Özellikle çocuklar için çok eğlenceli ve keyifli oldu. Deniz havası aldık, Boğazın güzelliklerini izledik, güzel bir gün oldu bizim için”

Geziye çocuklarıyla birlikte katılan Leyla Ünlüer ise geziden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geziden çok keyif aldık. Altı arkadaş geldik. Ben çocuklarımı da getirdim. Özellikle onlar için çok iyi oldu çünkü uzun süredir evlere kapanmışlardı. Bizim için de farklı bir gün oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tekneye girişte meyve suyu ve simit ikramlarının da yapıldığı boğaz gezileri 12.00 - 14.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Gezi saatinden 30 dakika önce Eyüpsultan İskelesi’nde toplanan vatandaşların HES kodları kontrol edilerek tekneye bindiriliyor.