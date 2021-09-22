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Eyüpsultan’da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa yüzme şampiyonaları da eşlik etti.

İSTANBUL 22.09.2021, 13:25
Eyüpsultan’da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açıldı

Eyüpsultan Belediyesi’nin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu düzenlenen törenle açıldı. Açılışa yüzme şampiyonaları da eşlik etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ilçeye kazandırdığı projelerden biri olan Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun açılışı yapıldı. Açılışa 2017 Dünya Bedensel Engelli Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu, 2011 Avrupa 7.’si Damla Özpınar ve 2018 Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya alan Duygu Özdemir katıldı.

Törende açıklamada bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Olimpik yüzme havuzunun 53 projenin içinde olduğunu dile getiren Köken, "Pandemi döneminin en yoğun olduğu döneme denk geldiği için geç açıldı. Buranın temelini Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte artmıştık. Buradaki amacımız spor dışında da sporun olduğunu anlatmamız lazım. Yüzmeyle ilgili bütün branşları ilk okul öğrencilerine beden eğitimi dersini bir defa burada geçirmelerini istiyoruz. Yani ilk okul bitmeden herkes yüzmeyi öğrensin istiyoruz. Ama bu dönemde havuz daha önce olmadığı için ilk, orta okullarda önümüzdeki üç sene içinde bu yüzme sorununu halletmeye çalışacağız. Aynı zamanda plajımız da var onun içine de havuz yapacağız. Sadece yüzmeye 3 bin 200 istek aldık. Yüzmeye çok daha fazla talep var. Şu anda iki havuz, bir plajla bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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