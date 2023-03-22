Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan kolisi yardımı

Eyüpsultan’da yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın önem kazandığı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı yapılıyor.

Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında da yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

16 kalem üründen oluşan gıda kolilerinin dağıtımı devam ediyor

Bu çerçevede ’Paylaş ki çoğalsın’ söylemiyle sahaya çıkan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde mahalle mahalle dolaşarak içinde sıvı yağ, pirinç, bulgur, şeker, un, çay, makarna, salça, zeytin, reçel gibi 16 kalem temel gıda maddesinin olduğu paketleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde teslim ediyor. Gıda kolilerini teslim alan vatandaşlar, Ramazan ayında yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkürlerini iletti.