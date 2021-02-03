Eyüpsultan’da Sosyal Marketten 6 bin 500 kişi faydalandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından 2019 yılında ihtiyaç sahibi ailelere nitelikli hizmet sunmak amacıyla açılan Sosyal Market’ten bugüne kadar 6 bin 500 kişinin faydalandı.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Market’te, ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen alışveriş kartları ile ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bugüne kadar 6 bin 500 kişinin faydalandığı Sosyal Market’te vatandaşlar ihtiyaç durumuna ve hanede yaşayan kişi sayısına göre kartlarına yüklenen 150 ve 200 kredi limitleri doğrultusunda 3 ayda bir alışverişlerini yapabiliyorlar.

Raflarda 22 kalem ürün yer alıyor

Hafta içi 10.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet veren markette çay, peynir, zeytin, sıvı yağ, çocuk bezi, makarna, nohut, salça, reçel, toz deterjan, sıvı el sabunu gibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte 22 kalem ürün yer alıyor.

Sosyal Market’in raflarında yer alan ürünler ve kredileri ise şu şekilde yer alıyor: bulgur 5 kredi, helva 5 kredi, pirinç 10 kredi, sıvı el sabunu 5 kredi, şampuan 10 kredi, 2 lt sıvı yağ 20 kredi, makarna 2 kredi, reçel 6 kredi, çay 10 kredi.