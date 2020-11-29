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Eyüpsultan’da sokak hayvanları unutulmuyor

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan sahipsiz hayvanları besleme çalışmalarına devam ediyor.

İSTANBUL 29.11.2020, 16:24
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Eyüpsultan’da sokak hayvanları unutulmuyor
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Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan sahipsiz hayvanları besleme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Eyüpsultan’da bulunan besleme noktalarına devamlı mama takviyesi yapıyor. Sokak hayvanları yapılan besleme çalışmaları sayesinde besinlerini alabiliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması olan cumartesi ve pazar günü de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyük bir titizlikle takip edilen besleme noktalarının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan sokak hayvanları için de mama takviyesi yapılıyor.
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